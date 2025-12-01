Rinnovo Vlahovic l’indiscrezione da Torino | la Juve un ultimo tentativo alle sue cifre lo farà! Gli aggiornamenti sul futuro del serbo
Rinnovo Vlahovic, la dirigenza farà un ultimo tentativo per il prolungamento: si cercano margini alle cifre del club, la strategia cambia. La questione relativa al futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus, intrecciandosi in modo inestricabile con le vicende di campo e con l’ ansia per l’infortunio muscolare rimediato contro il Cagliari. Se lo stop fisico ha congelato le velleità di addio immediato nel calciomercato di gennaio, bloccando l’interessamento dei top club europei, la partita per il prolungamento contrattuale sembrava destinata a essere rimandata a fine stagione, come dichiarato recentemente dall’AD Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
