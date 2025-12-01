Rincari di Natale | voli treni e carburanti sempre più cari per chi torna al Sud durante le feste

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prezzi in aumento per voli e rientri festivi. Come ogni anno, con l’arrivo del periodo natalizio arriva anche il forte rincaro dei biglietti di voli e treni per chi dal Nord Italia vuole raggiungere le regioni del Sud. Un fenomeno ben noto ai fuori sede, costretti a spendere cifre elevate pur di riunirsi con le proprie famiglie. I prezzi dei voli da città come Milano, Torino, Verona, Venezia o Pisa verso Sicilia, Sardegna e Calabria passano da quasi 400 euro fino a oltre 800 euro per un semplice viaggio di andata e ritorno. Il caro-voli durante le festività. A monitorare la situazione è Assoutenti, che ha rilevato i costi dei voli acquistati oggi per il periodo natalizio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Rincari di Natale: voli, treni e carburanti sempre più cari per chi torna al Sud durante le feste

Leggi anche questi approfondimenti

Caro trasporti a Natale: ecco tutte le informazioni sui rincari aerei, ferroviari e automobilistici durante le festività. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com Vai su Facebook

Caro-voli e #rincari natalizi: Assoutenti e Codacons denunciano speculazioni sui trasporti calabriadirettanews.com/2025/11/30/car… via @CDNewsCalabria Vai su X

Rialzi di Natale: carburante, treni e voli alle stelle - I prezzi di voli soprattutto, ma anche di treni e carburanti sono schizzati alle stelle e tendono addirittura ad aumentare ... virgilio.it scrive

Natale 2025, sui voli nazionali impennata dei prezzi fino a 800 euro: le tratte più care - Leggi su Sky TG24 l'articolo Natale 2025, sui voli nazionali impennata dei prezzi fino a 800 euro: le tratte più care ... Segnala tg24.sky.it

Natale, salasso per chi viaggia: rincari alle stelle per voli, treni e carburante - Assoutenti all'attacco: "Odiosa speculazione sulla pelle dei consumatori", commenta il presidente Gabriele Melluso ... Scrive msn.com