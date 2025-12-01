Rinasce il Giardino Romantico di Palazzo Reale

In attesa della riapertura, prevista i primi mesi del 2026, le visite guidate straordinarie hanno permesso ai visitatori di ammirare lo stato di avanzamento del restauro a Palazzo Reale. Lo storico Giardino Romantico del Palazzo Reale di Napoli, grazie a un complesso restauro, sta tornando ad acquisire leggibilità del disegno e dei valori della composizione . 🔗 Leggi su 2anews.it

