Rimetti a noi i nostri debiti non è un condono | l’ammonimento di Vito Mancuso alla Sicilia del rosso e della povertà

Nel suo ultimo libro, "Gesù e Cristo", Vito Mancuso separa con mano lieve ciò che per secoli la teologia ha tenuto stretto: l’uomo Gesù e il titolo Cristo. Ne esce un cristianesimo a due fuochi, uno realistico e uno simbolico: da un lato Gesù, maestro dell’etica concreta che ti guarda negli occhi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it