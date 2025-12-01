Nel nostro Paese non viene naturale considerare l'artigiano un imprenditore. Nei suoi riguardi prevale l'immagine della manualità. Una sorta di Geppetto del XXI° Secolo aggrappato al suo scalpello. Tuttavia l'artigiano è il soggetto che fa del proprio lavoro un'impresa. Certo piccola, ma attività imprenditoriale a tutti gli effetti. Per questo equivoco, l'artigiano ha pagato in termini di incomprensione dei decisori politici. Sempre e comunque fanalino di coda. Come se, invece, il contributo della categoria (micro e piccole imprese) non fosse un asse portante dell'economia. Parliamo, in modo particolare, di travagli sul terreno finanziario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rilanciamo gli artigiani