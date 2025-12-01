Rigore e rosso in avvio di ripresa L’Arezzo fa il massimo col minimo
1 SAMB 0 (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Righetti; Mawuli, Guccione (40’ st Tito sv), Chierico (8’ st Iaccarino); Pattarello (40’ st Perrotta), Varela, Tavernelli (25’st Ravasio ). A disp.: Trombini, Galli, Tito, Meli, Gigli, Arena, Sussi, Perrotta. All. Bucchi. SAMB (4-4-2): Cultraro; Zoboletti, Zini, Dalmazzi, Tosi; Konatè (43’st Battista), Tourè M., Candellori, Marranzino (27’ st Tourè N.); Sbaffo (43’ st Iaiunese sv); Eusepi. A disp.: Grillo, Dell’Oglio, Chelli, Lulli, Vesprini, Napolitano, Martins, Scafetta. All. Mancinelli. Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri Assistente 1: Andrea Pasqualetto di Aprilia Assistente 2: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
