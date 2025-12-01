Riflessione in dead diamond recensione | un omaggio al genere stile james bond tra le gemme più rare
La realtà cinematografica si confronta da sempre con la capacità del film di trasmettere presenza e realismo attraverso lo schermo. La riflessione sull’effettivo rapporto tra cinema e vita, tra finzione e realtà, è stata approfondita da importanti pensatori come André Bazin. Può sembrare che il cinema sia in grado di mettere lo spettatore “in presenza” di un attore, con una rappresentazione che funge da specchio distanziato nel tempo e nello spazio. Questa analisi si concreta nel lavoro di registi come Bruno Forzani e Hélène Cattet, autori che sperimentano con pasticci di generi e tecniche visive surreali, per indagare i molteplici livelli di percezione e memoria. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altre letture consigliate
“Die My Love”, l’ultimo film di Lynne Ramsay con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, ora al cinema con MUBI, è una riflessione viscerale e inflessibile sulla maternità e sul tentativo di provare qualcosa quando sembra che tra noi e il mondo ci sia una lontan - facebook.com Vai su Facebook
Reflet dans un diamant mort: la recensione del film con Fabio Testi in concorso a Berlino - Un omaggio al cinema di genere italiano fra rapine di gioielli e il lusso della Costa Azzurra, Fabio Testi guarda ad anni di carriera e di avventure sul filo della legalità in Reflet dans un diamant ... Lo riporta comingsoon.it
Reflection in a Dead Diamond - Reflection in a Dead Diamond è un film del 2025 di genere azione, thriller, diretto da Hélène Cattet, Bruno Forzani, con Maria de Medeiros, Koen De Bouw e Fabio Testi. Secondo comingsoon.it
Reflection in a Dead Diamond 2025 - Il film diretto da Hélène Cattet e Bruno Forzani è stato presentato alla 75ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Lo riporta movieplayer.it