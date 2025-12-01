Rifiuti elettronici la Campania è ultima per raccolta pro capite

Salernotoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Campania registra il dato più basso in Italia per la raccolta pro capite di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), fermandosi a una media di 3,02 kg per abitante nel 2024. È quanto emerge dal dossier "Facciamo secco il sacco", presentato da Legambiente in occasione della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

rifiuti elettronici campania 232Rifiuti elettronici, Campania fanalino di coda per la raccolta - Nel 2024 la raccolta nazionale dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) &#232; tornata a crescere, con 358. Come scrive ansa.it

LEGAMBIENTE - Dossier RAEE sulla raccolta dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, i dati della Campania - Nel 2024 la raccolta nazionale dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) &#232; tornata a crescere, con 358. Come scrive napolimagazine.com

A Varese i rifiuti elettronici diventano un’opera d’arte - I rifiuti elettronici, spesso dimenticati nei cassetti delle case, sono al centro di un ambizioso progetto di cittadinanza attiva a Varese. Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Elettronici Campania 232