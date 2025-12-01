Rifiuti elettronici la Campania è ultima per raccolta pro capite
La Campania registra il dato più basso in Italia per la raccolta pro capite di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), fermandosi a una media di 3,02 kg per abitante nel 2024. È quanto emerge dal dossier "Facciamo secco il sacco", presentato da Legambiente in occasione della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
