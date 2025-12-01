Riello i sindacati | Ancora nessuna garanzia occupazionale da Carrier

Prosegue senza certezze la vicenda della cessione di Riello da parte della multinazionale americana Carrier. Nella mattinata di martedì 25 novembre si è svolto presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy l'aggiornamento del tavolo sul gruppo termomeccanico, che conta circa 1.300. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

