Riello i sindacati | Ancora nessuna garanzia occupazionale da Carrier

Leccotoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue senza certezze la vicenda della cessione di Riello da parte della multinazionale americana Carrier. Nella mattinata di martedì 25 novembre si è svolto presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy l'aggiornamento del tavolo sul gruppo termomeccanico, che conta circa 1.300. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

riello sindacati nessuna garanziaCessione Riello, i sindacati: “Ancora nessuna garanzia occupazionale da parte di Carrier” - Giudicati di scarso rilievo gli aggiornamenti portati al tavolo dall’azienda Il Ministero ha fissato un’ulteriore incontro per giovedì 18 dicembre LECCO – Si è svolto nella mattinata di martedì 25 nov ... Segnala msn.com

CESSIONE GRUPPO RIELLO, SINDACATI: NESSUNA GARANZIA SUL PROFILO SOCIALE ED INDUSTRIALE - "Si è svolto in mattinata, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’aggiornamento del tavolo sul gruppo Riello, che conta circa 1. Si legge su 9colonne.it

riello sindacati nessuna garanziaRiello, arrivate “manifestazioni di interesse”. Il ministero chiede garanzie - Sono arrivate le prime manifestazioni di interesse, per ora non vincolanti, per l’acquisizione di Riello. veronaoggi.it scrive

riello sindacati nessuna garanziaVertenza Riello, ci sono dei soggetti interessati all'acquisto - Più manifestazioni di interesse sono arrivate per l'acquisto del marchio veneto della climatizzazione, con sedi nelle province di Treviso e Verona. Riporta rainews.it

Riello verso la vendita, cresce la preoccupazione per i 1.300 dipendenti - La vendita di Riello entra nel vivo: arrivate le offerte di Ariston, Ferroli, Haier, Midea e fondi. quifinanza.it scrive

L’autunno caldo del lavoro nel Lecchese: il caso Riello ma non solo. La Cisl: “Nessuna certezza sul futuro” - A prevedere una possibile stagione difficile è Mirco Scaccabarozzi, segretario generale della Cisl ... Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Riello Sindacati Nessuna Garanzia