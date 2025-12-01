Ricostruito il polso di un operaio

Nei giorni scorsi, nella struttura complessa di chirurgia della mano e microchirurgia dell’Azienda ospedaliera di Terni, è stato eseguito in urgenza un complesso e delicato intervento di ricostruzione tendinea al polso su un operaio di 45 anni, feritosi nell’ambito di un grave incidente sul lavoro. A darne notizia è la stessa Azienda ospedaliera sui propri canali social. "A seguito di una ferita da taglio, provocata da un macchinario – spiegano dall’ospedale –, l’uomo aveva infatti riportato un’ampia lesione della cute di buona parte dei tendini del polso sinistro. Il 45enne, ricevute le prime cure sul posto dai sanitari del 118 e dopo il coordinamento con la centrale operativa, è stato trasferito in elisoccorso al Santa Maria di Terni, sede del Centro di riferimento regionale per la Chirurgia della mano e microchirurgia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

