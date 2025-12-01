Ricerca Vecchioni | Un messaggio di speranza per chi convive con sclerosi multipla

Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "In questo mondo fatto di drammi, malattie e problematiche, ho immaginato di incontrare il dolore in persona. Tutti dobbiamo affrontarlo, ma bisogna farsi forza perché quando il cuore e la mente stanno bene il corpo li segue. E' un messaggio di speranza che dedico a chi convive con la sclerosi multipla, ma anche ai familiari, amici e ai caregiver che condividono con loro il dolore". Lo ha detto il cantante Roberto Vecchioni, dal palco della Charity Dinner 2025 di Aism - Associazione italiana sclerosi multipla a Milano, alla presenza di circa 400 ospiti per una serata all'insegna della sensibilizzazione sulla patologia e della solidarietà per sostenere la ricerca di una cura efficace. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ricerca, Vecchioni: "Un messaggio di speranza per chi convive con sclerosi multipla"

Scopri altri approfondimenti

La Charity Dinner di AISM è stata un concentrato di emozioni, di persone straordinarie e di momenti che porteremo nel cuore. Una serata indimenticabile che ci ha permesso di raccogliere fondi preziosi per sostenere i progetti di ricerca scientifica sulla scleros - facebook.com Vai su Facebook

Ricerca, Vecchioni: "Un messaggio di speranza per chi convive con sclerosi multipla" - "In questo mondo fatto di drammi, malattie e problematiche, ho immaginato di incontrare il dolore in persona. Come scrive iltempo.it

Spagna: Giornata per la vita, messaggio dei vescovi iberici. “Speranza chiave di ricerca del senso dell’esistenza” - “Abbracciando la vita, costruiamo speranza” è il motto della Giornata per la vita che la Chiesa spagnola celebra martedì 25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Signore. Si legge su agensir.it

Ricerca è speranza, speranza è vita - La ricerca scientifica riveste un ruolo imprescindibile nella lotta alle malattie considerate al momento inguaribili. Si legge su avvenire.it

Vecchioni: "Canzoni, immagini e speranza, il pubblico partecipa" - "Ovviamente ci saranno canzoni, ma anche immagini e momenti di break in cui uscirò dal concerto per parlare di speranza". Riporta ilrestodelcarlino.it

Vecchioni: "Nei miei occhi gli stessi lampi di speranza dei giovani" - Fa tappa ad Alassio il tour di Roberto Vecchioni “Tra il silenzio e tuono”, dal nome del suo romanzo intimo e autobiografico. Secondo rainews.it