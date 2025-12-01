Riapre il Bar Osteria Cappuccini
Dopo mesi di attesa e curiosità, il 3 dicembre 2025 riapre al pubblico il Bar Osteria Cappuccini, storico punto di riferimento della città per la movida, la colazione, l’aperitivo e gli incontri di gusto. Una data che coincide con un traguardo importante: i 25 anni di attività, celebrati come un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
