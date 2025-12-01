Riapre il Bar Osteria Cappuccini

Avellinotoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di attesa e curiosità, il 3 dicembre 2025 riapre al pubblico il Bar Osteria Cappuccini, storico punto di riferimento della città per la movida, la colazione, l’aperitivo e gli incontri di gusto. Una data che coincide con un traguardo importante: i 25 anni di attività, celebrati come un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Riapre a Macerata la chiesa dei Cappuccini: festa a nove anni dal terremoto - MACERATA Riaperta al culto, a nove anni dal sisma, la chiesa dei Cappuccini, uno degli edifici religiosi più importanti di Macerata. Come scrive corriereadriatico.it

Cappuccini, riapre la chiesa. Processione e grande festa - Sacramento dei frati minori Cappuccini di Macerata, gravemente danneggiata dal sisma del 2016, verrà riaperta al culto. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Riapre Bar Osteria Cappuccini