Rian johnson sogna meryl streep in knives out 4
la nuova produzione di knives out: wake up dead man in streaming su netflix. La saga di Knives Out continua a espandersi con l’ultima uscita, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, ora disponibile in streaming su Netflix. Questa pellicola segue le indagini del detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, nel tentativo di risolvere un nuovo intricato caso. Con un cast di elevata levatura e la direzione di Rian Johnson, la serie si distingue per la sua capacità di mescolare elementi di giallo con un tocco di sofisticata narrazione. La produzione rappresenta il terzo episodio di una serie che si è dimostrata particolarmente apprezzata dal pubblico, anche se alcuni critici hanno evidenziato un calo nell’efficacia rispetto ai capitoli precedenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Se stai leggendo questa intervista, Meryl Streep, penso che ti inseriresti molto bene in un murder mystery". Con queste parole, Rian Johnson ha espresso il suo desiderio di lavorare con una delle attrici più premiate di sempre per il prossimo film della serie Kn - facebook.com Vai su Facebook
