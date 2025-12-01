Reumatologia Silvia Tonolo confermata presidente Anmar
(Adnkronos) – Silvia Tonolo è stata riconfermata alla guida di Anmar Odv, Associazione nazionale malati reumatici. L’elezione è avvenuta a Rimini nel corso del congresso della Società italiana di reumatologia (Sir), dove è stato rinnovato l’intero consiglio direttivo Anmar. Tonolo è a capo dell’associazione dal 2017 e il suo mandato scadrà nel 2028. “Ringrazio tutti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
