Retina Holding | la rivoluzione del biometano made in Italy

Nel cuore del Mezzogiorno italiano, tra Basso Lazio, Campania, Molise e nord Puglia, sta prendendo forma un progetto innovativo destinato a ridefinire la gestione dei reflui zootecnici e la produzione di energia sostenibile: Retina Holding. La società si dedica alla progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per la produzione e l'immissione in rete di biometano, trasformando reflui zootecnici e sottoprodotti agricoli in energia pulita, fertilizzanti organici e CO2 biogenica, destinata a usi alimentari, farmaceutici e industriali. «Retina è un progetto ormai evoluto rispetto alle prime fasi progettuali», spiega il Dott.

