Rete mobile Val di Scalve isolata | Necessario mappare le aree interne
“Una grave e persistente carenza di copertura della rete di telefonia mobile in diversi ambiti della Valle di Scalve, con criticità particolarmente marcate nel Comune di Vilminore di Scalve, nella zona artigianale ‘Roccolo’ e in altre località dell’Oltrepovo”. La segnalazione è arrivata dalla Comunità Montana della Val di Scalve che ha scritto ai consiglieri regionali bergamaschi e alle compagnie telefoniche, per portare alla loro attenzione una situazione che crea disagi non solo ai cittadini, ma anche alle imprese e alle attività economiche e chiedere di potenziare la rete mobile in tutto il territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Scopri altri approfondimenti
Arriva il foehn a Trento e dintorni e la rete mobile MeteoTracker rileva brusche variazioni termo-igrometriche su brevi distanze, fino a delta di 8 °C di temperatura e 50% di UR. E la discreta imbiancata immortalata da belle MeteoPhoto a Trento questa mattina s - facebook.com Vai su Facebook
Rete mobile, Val di Scalve isolata: “Necessario mappare le aree interne” - Scandella e Casati (Pd): "Sarà tra le nostre proposte al bilancio" ... Riporta bergamonews.it
In Val di Scalve boom di bar e locali, Clusone conquista con i suoi negozi. Isola a rischio desertificazione - Confcommercio Bergamo presenta il primo lavoro di mappatura della tenuta del commercio, sulla base di tre indicatori: vivibilità (numero totale di esercizi ogni mille abitanti), vivacità (numero di ... Come scrive ecodibergamo.it
Oltre la diga del Gleno. La Val di Scalve tra lavoro e tradizione - Nell’anno appena concluso, la Val di Scalve è stata protagonista di una lunga serie di appuntamenti in occasione del centenario del disastro del Gleno. Segnala ecodibergamo.it