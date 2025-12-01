Rete mobile Val di Scalve isolata | Necessario mappare le aree interne

“Una grave e persistente carenza di copertura della rete di telefonia mobile in diversi ambiti della Valle di Scalve, con criticità particolarmente marcate nel Comune di Vilminore di Scalve, nella zona artigianale ‘Roccolo’ e in altre località dell’Oltrepovo”. La segnalazione è arrivata dalla Comunità Montana della Val di Scalve che ha scritto ai consiglieri regionali bergamaschi e alle compagnie telefoniche, per portare alla loro attenzione una situazione che crea disagi non solo ai cittadini, ma anche alle imprese e alle attività economiche e chiedere di potenziare la rete mobile in tutto il territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it