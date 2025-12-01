Rescaldina ragazzo precipita dal secondo piano
Nella notte fra domenica e lunedì, intorno alle 2, a Rescaldina si è sfiorata la tragedia. Un 26enne è precipitato dal secondo piano di una palazzina di via Monsignor Sormani, dopo essersi seduto sul davanzale di una finestra, perdendo improvvisamente l’equilibrio. Il giovane è finito sul tettuccio di un’auto parcheggiata, che ha assorbito parte dell’impatto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
