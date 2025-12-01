Replica La notte nel cuore in streaming puntate del 30 novembre | Video Mediaset

Nuovo appuntamento stasera domenica 30 novembre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 109, 110 e 111 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. La polizia che indaga sulla morte di Andac scopre una telecamera nascosta che riprende l’incidente, facendo cadere i sospetti su Sevilay. Allo YeniSans hotel arriva Peri, amica storica di Cihan che si presenta inizialmente come sua fidanzata, turbando tutti. Con il suo fascino, la ragazza fa subito colpo su Bunyamin. Melek affronta Cihan e gli chiede se ci sia mai stato qualcosa tra lui e Peri. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

