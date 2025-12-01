Remake di Assassin’s Creed Black Flag | prime indiscrezioni su grafica contenuti e novità
Ubisoft non ha ancora confermato nulla, ma le voci si susseguono con sempre più insistenza: l’ “unannounced title” previsto entro l’attuale anno fiscale potrebbe essere il remake di Assassin’s Creed 4 Black Flag, reinterpretato con tecnologie moderne ma fedele allo spirito dell’avventura piratesca che ha segnato la saga come una delle più amate di sempre. Un remake che va oltre il semplice restyling. L’insider e content creator j0nathan, tramite nuove informazioni diffuse su YouTube e riportate da Access the Animus, sostiene che il progetto non si limiterà a un aggiornamento grafico. Alcuni elementi saranno eliminati o sostituiti, come le sequenze ambientate nel presente legate all’Animus e i caricamenti tradizionali, puntando su un’esperienza fluida, continua e più narrativa. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
NOVITÀ SUL REMAKE DI BLACK FLAG In un video caricato di recente, lo youtuber J0nathan ha condiviso alcune informazioni sul remake di Assassin's Creed 4 Black Flag: Come era stato detto prima la componente del presente è stata tagliata (quind - facebook.com Vai su Facebook
Spuntano nuovi dettagli sul remake di Assassin's Creed: Black Flag - Un leaker francese ha rivelato nuovi dettagli sul remake di Assassin's Creed: Black Flag, che a quanto pare prenderà in prestito la tecnologia di Shadows. Si legge su msn.com
Rapporto: Assassin's Creed: Black Flag Remake lancerà il primo trimestre 2026 - Il remake, tanto vociferato, è un gioco a sorpresa di Ubisoft che, a quanto pare, dovrebbe comunque uscire entro la fine dell'anno fiscale. Da gamereactor.it
Assassin’s Creed Black Flag Remake: secondo un nuovo report, il ritorno di Edward Kenway arriverà entro marzo 2026 - Dopo indiscrezioni, rumor e “scivoloni” involontari, il remake di Assassin’s Creed IV: Black Flag sembra finalmente pronto a salpare. vgmag.it scrive