Remake di Assassin’s Creed Black Flag | prime indiscrezioni su grafica contenuti e novità

Gamerbrain.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ubisoft non ha ancora confermato nulla, ma le voci si susseguono con sempre più insistenza: l’ “unannounced title” previsto entro l’attuale anno fiscale potrebbe essere il remake di Assassin’s Creed 4 Black Flag, reinterpretato con tecnologie moderne ma fedele allo spirito dell’avventura piratesca che ha segnato la saga come una delle più amate di sempre. Un remake che va oltre il semplice restyling. L’insider e content creator j0nathan, tramite nuove informazioni diffuse su YouTube e riportate da Access the Animus, sostiene che il progetto non si limiterà a un aggiornamento grafico. Alcuni elementi saranno eliminati o sostituiti, come le sequenze ambientate nel presente legate all’Animus e i caricamenti tradizionali, puntando su un’esperienza fluida, continua e più narrativa. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

