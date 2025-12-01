Regione Puglia graduatorie dei concorsi | quali sono davvero valide? Comitato idonei
Di seguito un comunicato diffuso dal comitato idonei Regione Puglia: Il Comitato Idonei Regione Puglia prende atto delle notizie poco chiare riguardanti la proroga di tutte le graduatorie. Infatti, a settembre 2025, il Consiglio Regionale ha approvato un emendamento, a firma del Consigliere Scalera, che disponeva quanto segue: “proroga di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e di enti strumentali, agenzie regionali e aziende del Servizio sanitario regionale a tutto il 2026.” Ad oggi, giungono notizie poco confortanti dagli uffici regionali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Approfondisci con queste news
Report. . Puglia, incentivi per medici e conflitti d'interesse La regione Puglia nel 2025 ha stretto un accordo con la FIMMG, potente sindacato dei medici di base, per far partire le Aggregazioni Funzionali Territoriali. Gruppi di medici che rendono disponibili i l - facebook.com Vai su Facebook
La regione Puglia nel 2025 ha stretto un accordo con la FIMMG per le Aggregazioni Funzionali Territoriali. Gruppi di medici che rendono disponibili gli studi ai pazienti del territorio con un software. La regione ha dato un incentivo per l’abbonamento. #Report Vai su X
GRADUATORIE Comitato Idonei Regione Puglia: “Certezza sulle graduatorie scomparsa, serve chiarezza immediata” - A settembre 2025 il Consiglio Regionale aveva approvato un emendamento che prevedeva la proroga di tutte le graduatorie ... Come scrive statoquotidiano.it
Regione Puglia, graduatorie dei concorsi: “quali sono davvero valide?” Comitato idonei - Il Comitato Idonei Regione Puglia prende atto delle notizie poco chiare riguardanti la proroga di tutte le graduatorie. Scrive noinotizie.it
Puglia, pubblicati i bandi per i concorsi unici regionali di OSS e infermieri - La Regione Puglia ha avviato le procedure per due concorsi pubblici destinati al reclutamento di Operatori Socio- Scrive lucerabynight.it