Regione Puglia graduatorie dei concorsi | quali sono davvero valide? Comitato idonei

Di seguito un comunicato diffuso dal comitato idonei Regione Puglia: Il Comitato Idonei Regione Puglia prende atto delle notizie poco chiare riguardanti la proroga di tutte le graduatorie. Infatti, a settembre 2025, il Consiglio Regionale ha approvato un emendamento, a firma del Consigliere Scalera, che disponeva quanto segue: “proroga di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e di enti strumentali, agenzie regionali e aziende del Servizio sanitario regionale a tutto il 2026.” Ad oggi, giungono notizie poco confortanti dagli uffici regionali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

