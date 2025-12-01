Regione Campania Andreozzi spara a zero su Borrelli | scontro in Avs

Tempo di lettura: 3 minuti Scontro interno ad Alleanza Verdi e Sinistra, all’indomani delle Regionali in Campania. Un duro attacco è sferrato da Rosario Andreozzi, eletto in consiglio regionale in quota Sinistra Italiana. Bersaglio è Francesco Emilio Borrelli, leader di Europa Verde. Andreozzi non la manda a dire, per marcare le differenze dal parlamentare. “Sabato sera il Deputato Borrelli, accompagnato anche dal neoeletto consigliere regionale del suo partito ( Carlo Ceparano, ndr) – scrive il consigliere sui social -, ha messo in scena una specie di “ronda” su via Toledo, facendo scappare alcuni ambulanti stranieri, filmando e pubblicando la scena sui suoi social”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

