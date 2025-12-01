Reggio Calabria | assalto a portavalori rubati due milioni Le auto incendiate sulla A2
Ammonterebbe a circa due milioni di euro il bottino della rapina messa a segno lunedì mattina in provincia di Reggio Calabria ai danni di un portavalori della Sicurtransport. L’assalto è avvenuto all’interno di una galleria dell’autostrada A2 tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord. Secondo una prima ricostruzione, i banditi hanno bloccato il traffico posizionando due auto incendiate sulla carreggiata, quindi hanno aperto il fuoco – senza provocare feriti – e costretto il personale del furgone a consegnare il denaro. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it
