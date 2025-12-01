Reggio Calabria assalto a portavalori | chiodi su asfalto e auto bruciate su A2

Lapresse.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapina a un portavalori questa mattina a Reggio Calabria sull’A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara in direzione nord. Intorno alle 6.30 una banda di malviventi ha messo in atto un’azione organizzata per bloccare il mezzo blindato che trasportava centinaia di migliaia di euro in contanti. Secondo una prima ricostruzione, i criminali hanno posizionato più auto di traverso sulla carreggiata, incendiandole subito dopo, e hanno cosparso l’asfalto di chiodi per impedire qualsiasi possibilità di fuga al portavalori. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, intervenuti insieme alle pattuglie della polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

reggio calabria assalto a portavalori chiodi su asfalto e auto bruciate su a2

© Lapresse.it - Reggio Calabria, assalto a portavalori: chiodi su asfalto e auto bruciate su A2

Altre letture consigliate

reggio calabria assalto portavaloriAssalto a portavalori in Calabria, rubati due milioni: auto incendiate e spari in autostrada - Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada, ai danni di un mezzo portavalori ... Riporta ilmattino.it

reggio calabria assalto portavaloriAssalto a un portavalori in Calabria, rubati due milioni - Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada, ai danni di un mezzo portavalori della società ... Da ansa.it

reggio calabria assalto portavaloriAssalto ad un portavalori sulla Salerno-Reggio Calabria, la trappola tra Scilla e Bagnara - Clamoroso assalto criminale a un furgone portavalori sull'autostrada "Salerno- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Reggio Calabria Assalto Portavalori