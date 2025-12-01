Reggio Calabria assalto a portavalori | chiodi su asfalto e auto bruciate su A2
Rapina a un portavalori questa mattina a Reggio Calabria sull’A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara in direzione nord. Intorno alle 6.30 una banda di malviventi ha messo in atto un’azione organizzata per bloccare il mezzo blindato che trasportava centinaia di migliaia di euro in contanti. Secondo una prima ricostruzione, i criminali hanno posizionato più auto di traverso sulla carreggiata, incendiandole subito dopo, e hanno cosparso l’asfalto di chiodi per impedire qualsiasi possibilità di fuga al portavalori. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, intervenuti insieme alle pattuglie della polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
