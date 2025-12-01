Reggio Calabria assalto a portavalori | autostrada bloccata con auto in fiamme

Tgcom24.mediaset.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assalto al portavalori ha creato attimi di caos lungo l'autostrada A2, nel tratto tra Scilla e Bagnara Calabra, dove un gruppo di banditi ha messo a segno una rapina stimata intorno ai due milioni di euro. L'azione si è svolta all'interno di una galleria. Il commando ha bloccato la carreggiata incendiando due automobili, costringendo i veicoli a fermarsi e isolando così il mezzo della Sicurtransport. Durante l'operazione sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, ma nessuna persona è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

reggio calabria assalto a portavalori autostrada bloccata con auto in fiamme

© Tgcom24.mediaset.it - Reggio Calabria, assalto a portavalori: autostrada bloccata con auto in fiamme

