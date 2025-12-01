Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, a cui spetta il compito di seguire il caso. Gli inquirenti sono al lavoro per individuare i responsabili e fermarli, chiarendo ogni aspetto di questa terribile vicenda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Reggio Calabria, assaltato un portavalori sull’A2: banditi scappano con 2 milioni di euro