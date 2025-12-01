reggiana a digiuno di gol da 290 minuti portanova non segna dal 4 ottobre

Se non è un piccolo allarme, poco ci manca: la Reggiana non segna da un mese esatto, e sono 290 i minuti consecutivi senza esultanze. Tre gare intere (Entella, Carrarese, Frosinone) e i 20’ finali di Avellino. Un digiuno inaspettato, visto che solo poche settimane fa quello granata era il terzo attacco di tutta la Serie B. La perla di Novakovich al 70’ di Avellino-Reggiana del 1° novembre resta l’ultima rete realizzata dai i granata. Vero che a volte questi dati sono anche frutto del caso o dei dettagli, perché staremmo parlando d’altro se il legno colpito sabato da Marras col Frosinone fosse entrato, o se Bleve della Carrarese non avesse parato di tutto una settimana prima, però che stia mancando un po’ di cattiveria negli ultimi metri è un dato di fatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

