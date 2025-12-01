Regalare lo smartphone ai bambini sotto i 12 anni | lo studio spiega perché è meglio aspettare

Secondo un nuovo studio americano, l'uso precoce dello smartphone può rendere più fragile l’equilibrio emotivo e fisico dei preadolescenti. A fare la differenza però non è solo il dispositivo, ma anche il contesto e le abitudini che accompagnano il suo utilizzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

