Referendum giustizia Petrelli Camere Penali | Il sorteggio debellerà la piaga delle correnti

L'Unione Camere Penali ha promosso uno dei principali comitati per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia. Fanpage.it ha discusso con il presidente dell'associazione dei penalisti italiani Francesco Petrelli gli argomenti al centro del dibattito sulla legge Nordio, dalla separazione delle carriere al sorteggio per il Consiglio Superiore della Magistratura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

