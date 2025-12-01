Referendum giustizia Petrelli Camere Penali | Il sorteggio debellerà la piaga delle correnti

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unione Camere Penali ha promosso uno dei principali comitati per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia. Fanpage.it ha discusso con il presidente dell'associazione dei penalisti italiani Francesco Petrelli gli argomenti al centro del dibattito sulla legge Nordio, dalla separazione delle carriere al sorteggio per il Consiglio Superiore della Magistratura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

referendum giustizia petrelli camereLa Camera penale di Novara in piazza per il sì al referendum sulla giustizia - 30 la Camera Penale di Novara sarà presente in piazza delle Erbe con un proprio banchetto, prima iniziativa di sen ... lavocedinovara.com scrive

referendum giustizia petrelli camereIl quesito del referendum sulla giustizia, che si terrà entro marzo del 2026 - La Corte di Cassazione ha accolto le quattro richieste che i parlamentari di maggioranza e opposizione avevano presentato per tenere il referendum sulla riforma della giustizia, che tra le altre cose ... Da ilpost.it

Referendum giustizia, Europa Radicale aderisce a comitato per Sì - Europa Radicale aderisce il comitato per il Sì alla riforma sulla giustizia varato dall'Ucpi (Unione delle Camere penali italiane) e avverte, con le parole del coordinatore nazionale, Igor Boni, che ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Referendum Giustizia Petrelli Camere