Red Dragon Francavilla Fontana protagonista al Gran galà Giakam Italia

FASANO - La Red Dragon di Francavilla Fontana ha vissuto una giornata indimenticabile alla XVII Coppa Trofeo Asi Puglia-Gran Galà Giakam Italia, manifestazione di karate e kickboxing che ha richiamato società e atleti da tutto il sud Italia: da Napoli, Casoria, Aversa, Latina, Foggia, Taviano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it