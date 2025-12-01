Red Bull smentisce Marko | Nessun favore ad hoc a Norris da parte di Antonelli

La scuderia chiude il caso Qatar con una nota ufficiale: l’episodio causato da una perdita di controllo, condanna alle molestie online. La Red Bull interviene con fermezza per archiviare le accuse nate durante il GP del Qatar. Con un comunicato diffuso oggi, il team di Milton Keynes ha definito infondati ed errati i commenti attribuiti a Helmut Marko, secondo cui Kimi Antonelli, pilota Mercedes, avrebbe agevolato il sorpasso di Lando Norris nel finale di gara. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

