Red Bull chiede scusa a Kimi Antonelli dopo le minacce online | I video mostrano che ci sbagliavamo

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le accuse a Kimi Antonelli per il sorpasso di Norris in Qatar, la Red Bull si corregge e condanna gli abusi online. Mercedes segnala oltre mille messaggi offensivi alla FIA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

red bull chiede scusaRed Bull chiede scusa a Kimi Antonelli dopo le minacce online: “I video mostrano che ci sbagliavamo” - Dopo le accuse a Kimi Antonelli per il sorpasso di Norris in Qatar, la Red Bull si corregge e condanna gli abusi online ... Scrive fanpage.it

red bull chiede scusaRed Bull chiede scusa ad Antonelli: “Commenti sbagliati, ci dispiace che subisca insulti online” - Red Bull ha ammesso di avere sbagliato totalmente la comunicazione sull'episodio tra Kimi Antonelli e Lando Norris in Qatar ... Secondo formulapassion.it

red bull chiede scusaRed Bull chiede scusa, ma il gesto è tardivo e incompleto - Milton Keynes produce una nota in cui si scusa per le assurde accuse a Kimi Antonelli. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Red Bull Chiede Scusa