Record per lo spumante italiano | un miliardo di bottiglie

1 dic 2025

Solo il sistema Prosecco copre un venduto di 780 milioni di bottiglie nel mondo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

record per lo spumante italiano un miliardo di bottiglie

© Lidentita.it - Record per lo spumante italiano: un miliardo di bottiglie

