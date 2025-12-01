Record nei cieli della Florida | 104 paracadutisti in volo formano un trapezio perfetto

In Florida 104 paracadutisti provenienti da diversi Paesi hanno realizzato una delle imprese più complesse mai viste nella disciplina della canopy formation, disegnando in cielo un trapezio perfettamente definito. L’operazione, condotta con un coordinamento estremamente rigoroso, ha richiesto una fase di preparazione dettagliata per garantire che ogni atleta potesse mantenere posizione, velocità e distanza in modo stabile durante tutta la manovra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

