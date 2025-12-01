Recensioni online nessuno pensa che le regole ideate per mettere fine a quelle false in Italia funzioneranno E c' è più di un motivo

Nel ddl pmi nuove norme per contrastare i contenuti fake. Ma dalle big tech alle associazioni dei consumatori, tutti evidenziano le falle del progetto. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Recensioni online, nessuno pensa che le regole ideate per mettere fine a quelle false in Italia funzioneranno. E c'è più di un motivo

Recensioni online false, nuove regole: “Obbligatorio identificarsi” - Roma, 23 dicembre 2024 – Le recensioni online, secondo quanto emerge da un’analisi del Centro studi del ministero dell’Imprese e del Made in Italy, influenzano l’82% delle prenotazioni degli alloggi e ... Secondo quotidiano.net

Recensioni online false, verso regole più stringenti per gli utenti. Le novità - Il fenomeno dei commenti falsi continua a causare gravi danni alle imprese, influenzando dal 6% al 30% del proprio fatturato. tg24.sky.it scrive

Recensioni online false: c’è preoccupazione per la nuova legge - La legge sulle recensioni online false preoccupa turismo e digitale: ecco cosa potrebbe cambiare (e perché le associazioni hanno dubbi). Come scrive techprincess.it