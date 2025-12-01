Casa Paradiso è esattamente ciò che promette: un posto comodo, caldo, pieno di nostalgia anni ’80 e di lampadine a luce calda. Tommaso Paradiso non ha nessuna intenzione di reinventare la ruota — e onestamente non finge neanche di volerlo fare. Il disco è un concentrato del suo mondo: melodie che ti si appiccicano addosso, arrangiamenti morbidi, testi che parlano d’amore come se fosse sempre agosto e lui avesse sempre 28 anni. Funziona? Sì, funzionicchia. Sorprende? Quasi mai. Paradiso costruisce tutto su quella comfort zone che conosce benissimo, e dentro quella bolla si muove con sicurezza: zero rischi, zero scossoni, ma almeno tanta coerenza. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Recensione Amara – Tommaso Paradiso “Casa Paradiso”