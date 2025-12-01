Reazioni social Con Fantozzi in Paradiso

Come ormai da tradizione i cantanti in gara hanno affidato ai social la propria reazione all’annuncio ufficiale di Carlo Conti, che in diretta al Tg1 delle 13 ha svelato la lista dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026. Tommaso Paradiso, al suo debutto assoluto all’Ariston, ha scelto di festeggiare pubblicando nelle storie Instagram il celebre spezzone di Paolo Villaggio-Fantozzi che prende la decisione di utilizzare i biglietti omaggio per il circo: "Con prudenza, ma ci andremo". Grande gioia per le Bambole di Pezza, che non trattengono le urla, e stesse scene di felicità in casa di Sal Da Vinci, che ha festeggiato circondato dall’affetto di tutta la famiglia, e per Leo Gassmann, che commenta: "Con il cuore pieno avanti tutta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

