Il Comune fa da cavia alla Cattolica per una ricerca, l’università indaga l’impatto della realtà virtuale su dipendenti e amministratori. Per tutto dicembre personale, assessori e consiglieri saranno coinvolti in un percorso sperimentale promosso da Giulia Magni, psicologa concorezzese e dottoranda, obiettivo, "studiare le risposte emotive alla nuove tecnologie". "L’iniziativa – spiega il Comune – mira a comprendere come le esperienze immersive possano contribuire allo sviluppo di nuovi strumenti comunicativi con possibili applicazioni in ambito sanitario". Per aiutare la scienza si potrà partecipare, su base volontaria, a una breve attività della durata di circa venti minuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Realtà virtuale in Comune. Dipendenti e assessori ’cavie’ per l’università