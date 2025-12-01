Realtà virtuale in Comune Dipendenti e assessori ’cavie’ per l’università

Ilgiorno.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune fa da cavia alla Cattolica per una ricerca, l’università indaga l’impatto della realtà virtuale su dipendenti e amministratori. Per tutto dicembre personale, assessori e consiglieri saranno coinvolti in un percorso sperimentale promosso da Giulia Magni, psicologa concorezzese e dottoranda, obiettivo, "studiare le risposte emotive alla nuove tecnologie". "L’iniziativa – spiega il Comune – mira a comprendere come le esperienze immersive possano contribuire allo sviluppo di nuovi strumenti comunicativi con possibili applicazioni in ambito sanitario". Per aiutare la scienza si potrà partecipare, su base volontaria, a una breve attività della durata di circa venti minuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

realt224 virtuale in comune dipendenti e assessori 8217cavie8217 per l8217universit224

© Ilgiorno.it - Realtà virtuale in Comune. Dipendenti e assessori ’cavie’ per l’università

Approfondisci con queste news

realt224 virtuale comune dipendentiRealtà virtuale in Comune. Dipendenti e assessori ’cavie’ per l’università - La Giunta si è messa a disposizione per lo studio di una dottoranda del paese. Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Realt224 Virtuale Comune Dipendenti