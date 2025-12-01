A chiusura di questa prima giornata dedicata agli ottavi di DFB Pokal scende in campo il RB Lipsia impegnato in casa contro il Magdeburgo, squadra di Bundesliga2. I Roten Bullen continuano a non essere efficaci in trasferta come in casa, e hanno trovato venerdì scorso di fronte un Borussia Monchengladbach in grande fiducia. Poteva finire peggior, lo 0 a 0 muove comunque . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - RB Lipsia-Magdeburgo (DFB Pokal, martedì 02 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici