Rayo Vallecano–Valencia sfida pesante in chiave salvezza al Vallecas

Al Vallecas va in scena una partita dal peso specifico importante per la zona bassa della Liga: il Rayo Vallecano ospita il Valencia in una sfida tra due squadre separate da pochissimi punti in classifica e ancora alla ricerca di continuità. Entrambe arrivano a questo appuntamento con il bisogno concreto di fare risultato: il Rayo per non essere risucchiato nella lotta salvezza, il Valencia per allontanarsi definitivamente dalle sabbie mobili del fondo classifica. Come arriva il Rayo Vallecano. Il Rayo sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi, con buone prestazioni contro avversarie di alto livello alternate a passi falsi nei match sulla carta più alla portata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

