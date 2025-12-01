Rayo Vallecano–Valencia sfida pesante in chiave salvezza al Vallecas
Al Vallecas va in scena una partita dal peso specifico importante per la zona bassa della Liga: il Rayo Vallecano ospita il Valencia in una sfida tra due squadre separate da pochissimi punti in classifica e ancora alla ricerca di continuità. Entrambe arrivano a questo appuntamento con il bisogno concreto di fare risultato: il Rayo per non essere risucchiato nella lotta salvezza, il Valencia per allontanarsi definitivamente dalle sabbie mobili del fondo classifica. Come arriva il Rayo Vallecano. Il Rayo sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi, con buone prestazioni contro avversarie di alto livello alternate a passi falsi nei match sulla carta più alla portata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Top 5 League Players : Duels won Pep Chavarría (Rayo Vallecano, 27) — 160 G. Mancini (Roma, 29) — 150 L. Ajorque (Brest, 31) — 149 Aleix Febas (Elche, 29) — 145 I. Ndiaye (Everton, 25) — 140 datamb.football Vai su X
Il Rayo Vallecano ha deciso di complicarsi la vita perdendo 2-1 nella tana del debole Slovan Bratislava Avanti con un tiro di Fran Perez deviato su azione nata da un rinvio lungo, sembrava in pieno controllo Nel secondo tempo però sugli sviluppi di un angolo - facebook.com Vai su Facebook