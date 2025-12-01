Rayo Vallecano – Valencia CF | programma e dove guardare oggi in TV la partita della 14ª giornata della Liga EA Sports
2025-12-01 11:03:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito Marca: R ayo Vallecano E Valencia CF Si affrontano oggi, lunedì 1 dicembre alle 21:00. allo Stadio Vallecas nella partita corrispondente alla giornata 14 della Liga EA Sports. Lui Rayo Vallecano Arriva al duello sostenuto da una recente statistica favorevole contro il Valencia: Hanno perso solo due delle ultime 13 partite partite di campionato contro il Che, con otto pareggi e tre vittorie, creando più pareggi che contro qualsiasi altro rivale dal 2015. Inoltre, in I biancorossi di Vallecas hanno aggiunto otto vittorie in 22 partite contro il Valencia cifra che supera solo in casa contro Celta, Real Sociedad e Osasuna.
