Rapporto Draghi 2024 a Roma il confronto su cultura innovazione e fondi europei

Roma, 1 dicembre 2025 – La cultura come motore economico e l’innovazione tecnologica come leva strategica per utilizzare al meglio le risorse europee. Sono i due assi attorno a cui si è sviluppato il convegno “ Rapporto Draghi 2024. Innovazione, cultura e opportunità dei fondi europei ”, andato in scena questa mattina nella sede dell’Associazione Civita, in piazza Venezia a Roma. L’incontro, promosso dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con Civita, ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, amministratori locali, imprese e operatori culturali per discutere come tradurre in politiche concrete le indicazioni contenute nel Rapporto Draghi sulla competitività europea, con particolare attenzione al settore culturale e creativo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

