Rapito da finti agenti? Mistero a Prato 46enne portato via da due uomini scompare nel nulla

Prato, 1 dicembre 2025 – Una denuncia alle forze dell'ordine su una vicenda dai contorni ancora poco chiari. A Prato è scomparso Yixian Yang, cittadino cinese di 46 anni, come hanno denunciato i familiari e un amico la mattina di domenica 30 novembre. A rivolgersi alle vere forze dell'ordine sono stati la moglie dell'uomo e un amico. Secondo quanto riportato in un comunicato della procura pratese, Yang sarebbe stato prelevato poco dopo le 4:20 del mattino da due persone che si sarebbero qualificate come appartenenti alle forze dell'ordine. Da quel momento la famiglia non ha saputo più niente di lui.

