Rapine violente d’estate diciassettenne in carcere Era il capo della banda

Grosseto, 1 dicembre 2025 – “Spiccata capacità criminale, totale disprezzo dei diritti altrui”. Questo il profilo delineato per il grossetano di 17 anni che da sabato è rinchiuso nel carcere minorale di Firenze. Dagli inquirenti è ritenuto il capo della baby gang che all’inizio dell’estate ha messo a ferro e fuoco le serate di svago a Gallipoli. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti pugliese, infatti, era lui il trascinatore del gruppo di ragazzini, nove in totale di cui sette minorenni, che si piazzava fuori dai locali per rapinare i giovani clienti, di oggetti firmati, piuttosto che dei telefonini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapine violente d’estate, diciassettenne in carcere. Era il capo della banda

