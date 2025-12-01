Rapinatori in azione sull’Asse Mediano 18enne in fuga si schianta contro volante | arrestato

In manette 18enne che si è dato alla fuga alla vista degli agenti. Nel corso dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori lungo il cosiddetto "Asse Mediano", nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne di Arzano, con precedenti di polizia.

