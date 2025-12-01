Raparo trascina la Sangiustese Tolentino secondo ko di fila in casa
1 SANGIUSTESE 3: Marricchi, Romitelli, Tizi, Strano, Garcia (10’ st Alberione), Tomassetti, Cappa, Tortelli, Pietrani (32’ st Moscati), Rozzi, Papini (10’ st Mariani). All Passarini. SANGIUSTESE: Rossi, Cresci, Pasqualini, Innamorati (42’ st Formentini), Lanza (24’ st Postacchini), Iommi (1’ st Wahi), Perpepaj, Ruggeri, Grassi (34’ st Ausili), Raparo, Masi (20’ st Strupsceki). All Sansovini. Arbitro: Carpentiere di Barletta. Reti: 27’ pt Raparo, 36’ pt Perpepaj, 14’ st Tizi (rig), 44’ st Ruggeri. Note: spettatori 600 circa. Ammoniti: Iommi, Papini, Tizi, Pietrani. Corner: 9-2 Recupero: 1’ pt, 6’ st. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
