Ranucci in forte pericolo | il Viminale aumenta la scorta al conduttore di Report

E’ in forte pericolo e per questo è necessario aumentare il livello della sua sicurezza. E’ questa la decisione presa dall’Ufficio centrale interferenze per la sicurezza personale (Ucis) del Viminale nei confronti di Sigfrido Ranucci, il conduttore del programma d’inchiesta Report che lo scorso 17 ottobre è rimasto vittima di un attentato. La comunicazione è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ranucci “in forte pericolo”: il Viminale aumenta la scorta al conduttore di Report

Un applauso forte e deciso accoglie Sigfrido Ranucci a Chianciano Terme La Sindaca Grazia Torelli introduce il frontman di Report Comune di Chianciano Terme Valdichiana 2025 #ideaplustv #canale112 #Ranucci - facebook.com Vai su Facebook

Ranucci “in forte pericolo”, il Viminale aumenta la scorta al giornalista - A chiederlo anche la presidente della Commissione antimafia, Chiara Colosimo, dopo ... Come scrive repubblica.it

Ranucci «in forte pericolo», il Viminale aumenta la scorta al giornalista di Report: 4 agenti e un'auto blindata in più - Sotto casa del conduttore, ora, ci sono 4 agenti di scorta. Scrive roma.corriere.it

Sigfrido Ranucci, rafforzata la scorta al conduttore di Report: «Da due a quattro agenti e un'auto blindata in più». Cosa è successo - Dopo che lo scorso 16 ottobre, sotto la sua casa a Campo Ascolano, due ordigni hanno distrutto la sua auto e quella di sua figlia, aumenta la sicurezza a protezione di Sigfrido Ranucci, ... Secondo msn.com

Ranucci «in forte pericolo», il Viminale aumenta la scorta al giornalista di Report - Il livello di sicurezza passerà dunque da quarto a secondo ... Secondo msn.com

Scorta rafforzata per Sigfrido Ranucci dopo l’attentato: cosa cambia per il conduttore di Report - Sigfrido Ranucci, attentato e aumento della scorta: rischio concreto per il conduttore di Report tra minacce e indagini delicate. Segnala notizie.it

Attentato a Ranucci, Mattarella: “Severa condanna”. Meloni: “Libertà d’informazione irrinunciabile” - Roma, 17 ottobre 2025 – Condanna unanime e vicinanza a Sigfrido Ranucci per l'ordigno esploso nella notte sotto la sua auto parcheggiata davanti casa. Secondo quotidiano.net