Ranocchia analizza le prospettive dell’Inter | Non siamo Lautaro-dipendenti ma il sistema deve funzionare

Internews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ranocchia, ex difensore nerazzurro discute il rendimento dell’Inter in campionato e la gestione delle risorse in vista di una stagione intensa. Intervenuto come opinionista a Pressing, Andrea Ranocchia ha condiviso la sua analisi sulla stagione dell’Inter dopo la sconfitta in Champions League contro l’ Atletico Madrid e la vittoria contro il Pisa in campionato. L’ex difensore nerazzurro ha sottolineato come l’ Inter stia affrontando una stagione particolarmente competitiva, in cui molte squadre lotteranno fino alla fine per il titolo: «Questo è un campionato in cui abbiamo diverse squadre che se le giocheranno fino in fondo. 🔗 Leggi su Internews24.com

ranocchia analizza le prospettive dell8217inter non siamo lautaro dipendenti ma il sistema deve funzionare

© Internews24.com - Ranocchia analizza le prospettive dell’Inter: «Non siamo Lautaro-dipendenti, ma il sistema deve funzionare»

Contenuti che potrebbero interessarti

ranocchia analizza prospettive dell8217interRanocchia: "Lautaro il più forte in A: vi spiego perché. Gol di Gimenez? Serve una zona mista perché..." - Andrea Ranocchia interviene dagli studi di Pressing per la sua analisi di Pisa- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ranocchia Analizza Prospettive Dell8217inter