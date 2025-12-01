Ranocchia analizza le prospettive dell’Inter | Non siamo Lautaro-dipendenti ma il sistema deve funzionare
Inter News 24 Ranocchia, ex difensore nerazzurro discute il rendimento dell’Inter in campionato e la gestione delle risorse in vista di una stagione intensa. Intervenuto come opinionista a Pressing, Andrea Ranocchia ha condiviso la sua analisi sulla stagione dell’Inter dopo la sconfitta in Champions League contro l’ Atletico Madrid e la vittoria contro il Pisa in campionato. L’ex difensore nerazzurro ha sottolineato come l’ Inter stia affrontando una stagione particolarmente competitiva, in cui molte squadre lotteranno fino alla fine per il titolo: «Questo è un campionato in cui abbiamo diverse squadre che se le giocheranno fino in fondo. 🔗 Leggi su Internews24.com
