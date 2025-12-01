Rana Verona domina il derby | Padova si arrende dopo quattro set infuocati

Il settimo sigillo è servito per Rana Verona, che alla Kioene Arena piega la resistenza della Sonepar Padova e conquista il derby veneto per 3-1, in una sfida tiratissima con tre set decisi ai vantaggi. La formazione scaligera apre le ostilità nella gara di domenica 30 novembre 2025, subisce la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

