Rams scioccati dai Panthers mentre vincono i 49ers

I Carolina Panthers hanno costretto Matthew Stafford a tre palle perse per battere i Los Angeles Rams 31-28 e porre fine alla serie di sei vittorie consecutive dei Rams. I Panthers hanno intercettato Stafford due volte, con Mike Jackson che ne ha restituito uno per un touchdown da 48 yard, e hanno posto fine al record NFL del 37enne di 28 passaggi di touchdown consecutivi senza intercettazione. Il quarterback dei Panthers Bryce Young ha completato 15 dei 20 passaggi per 206 yard e tre touchdown, di cui due al quarto down.