Rally Ogier impone ‘la legge del più forte’ Vittoria contro tutti e tutto le forature
Sébastien Ogier è semplicemente stato il più forte al termine del Mondiale Rally 2025. Il francese segna la storia ed eguaglia con note successi Sébastien Loeb nonostante l’assenza di un programma a tempo pieno come accaduto per i piloti Hyundai Motorsport e soprattutto i compagni di box Elfyn Evans e Kalle Rovanperä. Il nativo di Gap si è imposto in un ‘Mondiale bucato’: segnato dal primo all’ultimo round dalle forature che hanno limitato più di un pilota. Lo stesso Ogier ha perso una vittoria quasi già conquistata nel Rally Centro Europa, improvvisamente contro una pianta dopo una curva. Questo ha permesso ad Evans di tornare prepotentemente in corsa per il titolo, il gallese ha ottenuto la leadership che poi ha perso durante la finale (anche in questo caso hanno inciso le gomme). 🔗 Leggi su Oasport.it
